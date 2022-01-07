八吋晶圓代工廠世界(5347)今（7）日公布內部自行結算2021年12月合併營收46.04億元，再創新高紀錄，月增5.43%，年增53.52%。第四季營收亦續攀高，達127.37億元，優於預期的最高標127億元，季增約7.23%。

去年晶圓代工產能不足加上漲價效應，世界先進2021年全年合併營收首破400億元，達439.51億元，比前年增加32.66%，連兩年創新高。

世界先進去年12月營收為連續第二個月創高，第四季營收127.37億元，季增逾7%，亦同創新高。

世界先進公司預估，2021年第四季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷，實績略優於預期。

展望今年，由於客戶需求依然強勁，公司預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。

世界先進董事長方略於先前法說會指出，若大環境沒有出現重大變化，對今年持正面樂觀看法。世界先進今年產能將增加7%至9%，業績成長幅度可望優於晶圓代工業平均水準，所有產品線都將成長。

世界先進2021年第三季營收118.77億元，單季每股淨利2元，均創下歷史新高；前三季營收312.13億元，年增27.85%，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元，也同創新高。