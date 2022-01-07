新北市智光商工餐飲管理科第35屆畢業成果展於今（7日）在智光商工大禮堂登場。（智光商工提供）

新北市智光商工餐飲管理科第35屆畢業成果展於今（7日）在智光商工大禮堂登場。（智光商工提供）

新北市智光商工餐飲管理科第35屆畢業成果展於今（7日）在智光商工大禮堂登場。（智光商工提供）

新北市智光商工餐飲管理科第35屆畢業成果展於今（7日）在智光商工大禮堂登場，學生們展現出3年來的學習成果，從食材挑選、料理烹飪、擺盤，都展現出專業，讓與會嘉賓大讚「學用合一！」

智光商工表示，新北市教育局積極推動十二年國民教育，落實就近在地入學，其中在職業技能教育的領域中，餐飲技能學習更是多數國中生及家長的最愛，智光商工餐飲管理科成立於民國76年，是新北市私立學校中最早成立餐飲科的高職。

多年來，智光默默在地深耕經營，111學年度新增建教合作班，與知名餐飲集團合作提供工作機會及繼續就學雙重保障，也希望能有讓弱勢家庭學子能有翻轉未來人生的機會。

智光商工表示，餐飲科今年畢業班學生展出的主題「主廚迎春宴」，期望疫情可以趨緩新年新氣象猶如百花迎春生生不息。同學們以當季食材料理出各式佳餚，有經典傳統的佛跳牆、俄羅斯風情的羅宋湯，結合歐陸料理的鮭魚玫瑰花卷、櫻花蝦油飯、蜜香汁燒烤肋排等多道經典創意料理，將自己三年所學，盡情展現，讓與會嘉賓師長以及各位家長人人都能吉祥如意，富貴迎春風。

此外在活動的設計安排上，呈現了儀隊表演、小提琴表演、樂團表演、調酒表演等精彩節目，此外還有社團多元展現，如歌唱舞蹈及跆拳道表演等，讓家長不僅在味覺上能吃的安心，也能在視覺享受上更歡心。