《衛報》7日報導，隨著變種病毒Omicron在菲律賓掀起新一波新冠肺炎疫情高峰，菲國總統杜特蒂表示，不敢相信大批還沒接種疫苗的人，在「社區內趴趴走」；他已下令，將逮捕沒有接種疫苗而又違反居家禁令的人。

報導指出，由於過去2天內感染疫情的人數成長2倍，菲國政府本週下令擴大對馬尼拉與數個省市的限制令。據此，光馬尼拉1地就有1300萬名沒有接種疫苗的人，被勒令待在家中。儘管如此，衛生官員還是悲觀的認為，未來幾天內感染數還會進一步上升，並在1月底抵達高峰。

對此，杜特蒂在事先錄好的影片中表示，「由於目前國家處於緊急狀態，我認為可以限制那些還沒施打疫苗的人。我已下令(村長)尋找還沒有接種疫苗的人，並命令他們乖乖待在家裡」。

他警告，「如果他拒絕並跨出家門，在社區或任何地方裡趴趴走，將被進一步管束；如果抵死不從，官員有權逮捕頑劣分子。

《衛報》指出，擁有逾1億人口的菲律賓，是否接種疫苗全憑個人意願，這導致迄今不到一半的國民接種疫苗。對此，杜特蒂也表示，非常「震驚」居然還有這麼多人沒打疫苗。「如果不接種疫苗，每個人都身處危險之中。病毒會在我們的社區、國家，甚至是在全世界肆虐」。

根據衛生當局統計，菲國6日單日新增確診人數已激增到1.7萬人，為4日死亡人數的3倍多。目前全國感染人數約290萬人；其中，近5.2萬人死亡。

2021年，由於變種病毒Delta肆虐，導致菲律賓經濟重創。為搶救受重傷的經濟體系，政府一度放寬封鎖令。直到聖誕節前夕，每日新增確診數已降低至數百人；但隨著佳節假期狂歡，感染案例再度激增。

專家指出，這波疫情的禍首為具高度傳染力的Omicron變種病毒。根據菲國的更嚴格禁令，直到1月中為止，所有未接種疫苗的民眾除民生必需品採購外，一律待在家中。餐廳、公園、教堂與理容院，將限制入場人數；至於面對面的授課與接觸性運動，則一律暫停。