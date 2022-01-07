近日不少民眾接獲簡訊，指「邀請飯店住宿員，只需上傳酒店相片與撰寫500字心得，每次就可領到1萬至5萬不等優渥報酬。」經刑事局查證，該訊息為常見的「假求職真詐騙」手法，先以誇大優渥薪資吸引民眾詢問，再以騙取匯款或邀請投資等詐騙話術，讓被害人血本無歸。

高雄一名年約20多歲的洪姓女子，因聽信該簡訊主動加LINE應徵五星飯店試住員，加入群組後對方再要求洪女需加另外一位專員的LINE以便討論相關求職細節，但該專員不但沒邀請洪女擔任飯店試住員，還邀約一同投資比特幣，洪女誤信投資比特幣的獲利遠高於試住員後，立即依對方指示匯款7萬元到該專員的戶頭，事後因遲遲領不到本金，驚覺遭到詐騙向警方報案。

警方表示，這是今年第一件假求職演化成假投資的新興詐騙手法，歹徒先以標榜免押金、零手續費、男女不拘等字眼吸引民眾詢問，誆騙民眾只需提供身分證、銀行帳戶、提款卡作為實名制認證就能立刻工作，一但民眾相信加LINE聊天後，就看準民眾缺錢心理不斷鼓吹加入投資的行列，但卻是一步步掉入詐騙集團圈套，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。

刑事局呼籲，網路求職陷阱眾多，勿貪圖輕鬆好賺詐騙工作，更勿隨意相信高報酬率投資標的，勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，極有可能是詐騙陷阱。