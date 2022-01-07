第三劑間隔縮短為3個月！ 陳時中宣布即起滿18歲皆可打

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12周（84天）以上之滿18歲民眾，應盡速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

指揮中心說明，昨（6）日召開ACIP會議討論COVID-19疫苗接種策略，考量國內外COVID-19疫情升溫，為降低社區傳播風險，專家指出，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12周後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。追加劑接種廠牌建議如下：

一、以mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局盡速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。