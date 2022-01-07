桃園機場至今累計12人確診，其中11人群聚，1人為獨立事件。中央流行疫情指揮中心今宣布，中午前完成將完全保全公司全員PCR探檢，並啟動防疫車隊每3天PCR檢驗、機場CIQS及高風險人員週期性快篩等。指揮官陳時中強調，此事多少都有傳播鏈在看，防疫車隊每3天做1次PCR，若有潛藏案例也可以被找出，不過由於防疫計程車司機載過的確診旅客中，有1人的S蛋白相同，懷疑可能是遭旅客感染，待完整結果出爐，確定後再和大家做報告。

陳時中今宣布，前進指揮所在中午前將完成保全公司全員PCR探檢，並擴大匡列隔離對象，另今日開始，也將啟動防疫車隊每3天PCR檢驗、機場CIQS及高風險人員週期性快篩+PCR檢驗。在現場，也會查核接駁交通巴士改善狀況，並與桃園衛生局聯合實地訪查歌友會，研議擴大匡列作為。

針對此次本土疫情，陳時中表示，多少都有傳播鏈在看，計程車司機是獨立事件，車隊每3天做1次PCR，若有潛藏案例也可以找出，研判是在載送的時候感染機率較高。該司機載過的確診旅客中，有1人的S蛋白相同，完整結果還沒出爐，確定了再和大家做報告。

陳時中表示，近期世界染疫情況嚴重，全球昨日有246萬人確診，處在高峰期，但是還需要觀察。近期聖誕節、新年已過，該出來的案子這幾天應該出來了，若這幾天是高峰期，接下來往下減高，防疫的壓力也可以減輕。