今年44歲的女星吳佩慈與香港百億富豪紀曉波交往多年，雖然未婚但已為對方產下2子2女，紀家卻始終沒有要讓吳佩慈嫁進門的想法，然而吳佩慈也甘願做一個沒有名分的「貴婦」，從此淡出演藝圈，專心當個好媽媽。許多粉絲都為此幫她打抱不平，不過有「神明代言人」之稱的沈嶸，在通靈後曝光背後原因，原來吳佩慈和紀曉波的緣分已經長達三世！

根據《三立新聞網》報導，沈嶸表示吳佩慈與紀曉波不只是「先天正緣」還是「靈魂伴侶」，在她的前三世是紀曉波最寵愛的獨生女，當時紀曉波是富可敵國的掌權大臣，但是由於妻子早亡，只留下一個女兒，就是吳佩慈。這讓紀曉波對吳佩慈加倍寵愛，不過人生總有結束的一天，紀曉波作為父親自然比吳佩慈更早走一步，但他仍覺得陪伴吳佩慈的時間太少，因此父愛就濃縮成了「印記」。

吳佩慈與紀曉波如今已生下兩子兩女，兩人感情穩定。（圖／翻攝自吳佩慈微博）

因此紀曉波來世遇上了吳佩慈，印記就會發動，讓紀曉波一股腦兒想要照顧對方，由於兩人已沒有血緣連結，這樣的印記自然而然發展成了愛情。那麼為何紀曉波不願娶吳佩慈？沈嶸認為在紀曉波的人生規劃中本就沒有婚姻，認為婚姻對事業有所影響，而對吳佩慈而言，雖然想要對方娶她，但她明白這件事無法強求，因此在名分與金錢之間選擇了金錢，再加上紀曉波在靈魂上已經承諾照顧吳佩慈一輩子，是否擁有名分並不是最重要的事。

據傳紀曉波給吳佩慈的財富超過兩百億新台幣。（圖／中時資料照）

吳佩慈為紀曉波生下四名子女，紀曉波對吳佩慈也相當照顧，據傳吳佩慈的個人資產超過200億新台幣，近日紀曉波在中國大陸捲入非法吸金案件，財務狀況也屢登新聞版面，不過對吳佩慈來說都不受影響，有網友表示或許沒結婚，對吳佩慈來說反倒是種保護，讓她在紀曉波真的發生事情時還能全身而退。