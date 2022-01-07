桃園市34歲賴姓女子在網路販售泰國降術商品，郭姓女子找賴女做法事、買法術、除嬰靈共77萬等，發現沒用提告詐欺。檢方認為，宗教、民俗信仰有超越理性、科學特質，難認郭女認定無效就認定賴女施用詐術，因此不起訴。

郭姓女子提告，當時跟男友感情不穩定，在網路看到賴女賣場，因此找賴女做法事、買法術，內容包含感情、除嬰靈、算命、升運、除冤親債主，共27筆、77萬元，也有做拆散男友與其他女生。郭女也說，買法術那半年，覺得不太有效，但是賴女跟他說，後面才看得出來。因此才會持續買。

郭女也說，賴女賣場文章提及，要師父做法，必須除掉身上的嬰靈師父才會接。而跟感情有關的，師父需先幫客人算命，2人情份超過85％才會接。而賴女算過她和男友僅有58％，賴女也沒拉高％數，還接她法術訂單。另外賴女說有除掉嬰靈，但是後來遇到其他泰國師父說並沒有被處理掉，才知道賴女騙人。

但檢方認為，宗教法事施作屬於個人信仰表現，鬼神之說現在也無從以科學方法驗證。而郭女年紀超過40歲，其社會閱歷及智識程度，對於交付金錢與做法改運是否有絕對關係，應該有相當判斷能力。且宗教、民宿信仰本來就有超越理性、科學特質，難以現有科技加以驗證，對於效果往往取決於當事人主觀判斷，難認她覺得未有預期成效就認定施用詐術，因此不起訴。