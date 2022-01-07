超噁！刺青男「尿洗」成排派出所警用機車 警震怒要抓人

今(7日)上午網路上突然大量流傳一段影片，畫面中一名黑衣刺青男子，在一排警用機車後方，突然間掏出「下體」，接著竟直接對著前方成排的警用機車尿尿，由於尿量頗多，尿柱有如洗車般，直噴數輛警用機車坐墊，最後還比出中指示威，字幕上則標註「中正二警分局」，警方收到檢舉後大怒，查出遭「尿洗」的機車是萬華分局西門町派出所所屬，目前已調閱監視器誓言要揪出尿尿男。

超噁！刺青男當街「尿洗」派出所警用機車，警震怒誓言抓人。(翻攝自記者爆料網)

警方根據機車車身噴字，確認被尿洗的警用機車，並非影片上標註的中正二分局，而是萬華分局西門町派出所，萬華分局獲報後，立刻要求西門所全力清查。

警方調閱監視器後，確認案發時間在今天凌晨2時08分左右，這名刺青黑衣男疑似在派出所附近酒吧飲酒，走出店外後疑似酒醉，便直接朝警用機車尿尿，目前警方正詢問店家釐清身份，誓言要找出尿尿男。

萬華分局強調，尿尿男已嚴重侵害警方執法尊嚴，一定會從嚴從速偵辦。