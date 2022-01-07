桃機群聚累計12人確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全部都是突破性感染，其中有7人打莫德納、3人打AZ、2人打高端。不過，因為這批機場工作人員當初剛好是排到接種莫德納。
指揮官陳時中說，第三劑接種時間調整為滿12周就可以打，只要年滿18歲完整接種兩劑疫苗，就可以去打。而前兩劑打莫德納、BNT或高端的人，第三劑可自由選擇莫德納（半劑量）、高端、AZ和BNT；唯一例外的是，前兩劑打AZ，第三劑就不要打AZ，建議民眾選莫德納、高端或BNT。
桃機群聚累計12人確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，全部都是突破性感染，其中有7人打莫德納、3人打AZ、2人打高端。不過，因為這批機場工作人員當初剛好是排到接種莫德納。
指揮官陳時中說，第三劑接種時間調整為滿12周就可以打，只要年滿18歲完整接種兩劑疫苗，就可以去打。而前兩劑打莫德納、BNT或高端的人，第三劑可自由選擇莫德納（半劑量）、高端、AZ和BNT；唯一例外的是，前兩劑打AZ，第三劑就不要打AZ，建議民眾選莫德納、高端或BNT。
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