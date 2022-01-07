根據美國證券交易委員會周四公布的文件，蘋果執行長庫克在該公司2021財年獲得的薪酬高達9873萬美元。

過去一年來，蘋果的表現亮眼，其2021財年（截至2021年9月）營收成長33%，達到逾3650億美元。在今年第一個交易日，蘋果股價一度創下歷史新高182.88美元，帶動市值站上3兆美元大關，成為全球第一家達到這個重大里程碑的上市公司。

庫克獲得的9873萬美元薪酬包括執行長薪水300萬美元、達成蘋果財務與環境永續發展目標獎金1200萬美元，以及包括個人機票、保全、401(k)退休計畫、保費等津貼與福利共139萬美元，以及約8235萬美元的股票獎勵。

這些股票是蘋果在2021財年第一天宣布之五年期獎勵方案的一部分，且目前尚未轉讓。

該股票獎勵分為兩部分，第一部分是333987股蘋果股票，在授與日（Grant Date）的價值為3750萬美元，將從2023年起分3年轉讓。根據該文件，即使庫克退休，他也能獲得這些股票。

第二部分也是333987股蘋果股票，但會依照業績表現贈與。根據蘋果股價表現，庫克獲得的股票數量可能翻倍，也可能什麼都拿不到。這部分股票將於2023年10月轉讓，在授與日的價值為4485萬美元。文件顯示，如果庫克退休了，還是可以獲得蘋果轉讓這部股票，但蘋果董事會的薪酬委員會也可以阻止。

蘋果在該文件中表示，這對蘋果來說是一個非凡的十年。自2011年8月晉升為執行長以來，庫克先生在2021年首次獲得股權獎勵。

該文件並顯示，庫克的薪酬是2021年蘋果員工總薪酬中位數（6萬8254美元）的1447倍。