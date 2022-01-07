好羨慕！兆豐銀加薪平均6.3％ 考績優者上看7％ 14:582022/01/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兆豐金（圖／兆豐銀提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐金控為感謝員工辛勞，並響應政府政策，兆豐金控決定，將提請董事會同意，金控及所有子公司除了原本的考績晉薪外，全面調薪4％。 兆豐金控旗下子公司獲利多較前年度成長，而銀行子公司雖不如預期，但金控考量銀行受疫情衝擊、低利環境等不利因素影響，員工仍戮力推動業務，十分辛苦，為激勵士氣，因此也同意全面調薪4％。 由於銀行有年度考績晉薪機制，再加上全面調薪，預估今年的加薪幅度平均約6.3％，考績優等的基層行員甚至可能達到7％以上。 比照軍公教 國營事業調升4％ 通膨來襲，萬物皆漲 張安平：台泥集團今年一定調薪! #兆豐金控 #調薪 #銀行 #晉薪 #績優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 文化大學拍板調薪4％ 年終獎金確定1.5個月 14:272022/01/06 生活 長榮大學近3年註冊率八成八 調薪4％ 09:002022/01/07 生活 政院：支持國營事業比照軍公教調薪4％ 15:392022/01/06 財經 《產業》雲朗張安平：通膨缺工難解 將調薪照顧員工 15:062022/01/06 財經 臺銀公教房貸 導入MyData 04:102022/01/07 全球財經 Omicron變種病毒迅速蔓延 華爾街新年重啟居家上班 20:252022/01/06 財經 張安平：面對通膨 集團事業體今年一定會調薪 19:242022/01/06 財經 減緩的日子不遠了!紐約聯準銀行：全球供應鏈壓力已觸頂 04:102022/01/06 全球財經 中國移動A股上市 首日小漲0.52％ 04:102022/01/06 全球財經 永豐「女人家」房貸利率1.33％起 10坪以上可申貸 15:172022/01/06 財經 兆豐寒冬送愛 集團志工總動員 04:102022/01/07 全球財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 從長榮離職跑外送！領嘸百萬年終被笑 他爽拿6000萬對帳單打臉 - 財經 比特幣又爆慘案 哈薩克血腥暴亂是兇手？背後還有他 - 財經 台積電、聯發科遭狙擊 台股恐慌殺盤 巨震逾300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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