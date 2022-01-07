天氣變冷了，不少人會喝熱飲暖身，例如薑茶、燒仙草、熱可可等，但每種熱飲營養素和熱量都不同，飲用時也要注意糖分。營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」分享6類冬季熱飲的小提醒，若是喝沒有加牛乳的熱可可，不僅沒有暖身的效果，反而會使手腳更冰冷。

1.薑

富含抗發炎的抗氧化物「薑辣素」，有助減緩關節發炎、預防癌細胞轉移，由於薑本身帶有辛辣口感，因此市售的薑母茶、薑汁奶茶等，基本上都會添加黑糖、紅糖等，讓口感更好喝，使得熱飲含糖量增加，建議民眾購買時，可以選擇少糖，奶茶則替換為鮮奶，或在家自製薑汁鮮奶，以熱量較低的椰棕糖取代黑糖。

2.黑糖

黑糖的精緻度比冰糖、白砂糖、紅糖來得低，不過在營養價值方面，鈣、鉀、鎂含量較高，而鐵含量則跟一般糖相等，不過天冷時所選的熱飲，多數民眾都是喝甜甜的黑糖飲，讓身體比較保暖。

3.可可

可可與巧克力有差別，可可主要提供可可脂、黃酮類抗氧化物，而加工製成巧克力後，糖量較高，且可可中的咖啡因，會刺激交感神經系統，使血管收縮、血流量變少，導致心臟末梢的四肢溫度降低，反而感覺手腳冰冷，因此喝熱可可時，最好要搭配牛乳，能夠增加身體的產熱效應。

4.芝麻

黑芝麻主要為油脂類，提供必須亞麻油酸，而鈣、鐵、膳食纖維及維生素E，相較於白芝麻多，而市售的芝麻糊、芝麻等飲品，業者還是會添加糖類，增加飲品的風味，因此民眾飲用時，仍須注意含糖量。

5.桂圓紅棗

桂圓及紅棗都屬於水果類，而且還是醣類食物，而且用龍眼曬乾而成的桂圓，糖量、鉀量本來就比較高，紅棗富含鐵、膳食纖維，10顆龍眼乾、10顆紅棗吃下肚，就等於吃進1份水果的量。

6.燒仙草

仙草茶加入地瓜粉或玉米粉勾芡，而呈現濃稠感，再搭配蜜紅豆、芋圓、地瓜圓，所以醣量相較於仙草茶、仙草凍高，民眾食用時也要適量，身體雖然暖和了，但也可能導致體重變重。