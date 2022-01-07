桃園市政府7日舉行疫情說明記者會，由新聞處長詹賀舜主持，公布案17240（外縣市）、案17368、案17369、案17370、案17371共11個足跡，市府呼籲，如民眾曾出入相關場所者，請於足跡重疊隔日起14天做自主健康管理。

足跡包括，上月30日有確診者在下午2點至2點25分到過大園區食出韻便當店。1日至5日有確診者連5天去金嗓歌友會；1日晚間9點50分至10點25分到桃圈永和豆漿大王。

1月3日，有確診下午1點至4點到永安漁港；下午1點3分到SOGO百貨中壢店；下午1點55分到7-11永安港門市。1月4日，有確診者到中壢區朗得利投幣式自主洗衣店。

1月5日，有確診者在早上約9點到拉亞漢堡中壢三光店；晚間8點26分到7-11大享門市。1月6日，有確診者中午12點至12點15分到中壢區王記食堂；中午12點20分至下午2點到中壢區新陶芳餐廳。市府呼籲，如民眾曾出入相關場所者、有症狀者，務必從足跡重疊隔日起14天做好自主健康管理。