民進黨台中市黨部主委李天生強調，嚴加管制各個投票所的監票程序，讓每一張票都合法、公開並透明。（盧金足攝）

台中市第二選區立委補選，共計設置258個投開票所，民進黨候選人林靜儀競總主委林佳龍7日表示，為防止選舉奧步，與市黨部主委李天生協調，除議員責任配額、志工等，加強各區主任、副主任及所有幹部，增加外部監票員，重點區域重兵嚴防，彌補監票員不足問題。

台中市選委會指出，第2選區立委補選包括沙鹿、大肚、烏日、龍井、霧峰等5個行政區，共計設置258個投開票所，原本一個投開票所平均編制12.5人，為確保選務順遂，警政署及台中市警察局每投開票所將再增派1名警衛人員，成為每一投票所平均13.5人，即選務相關人員由3225人增至3483人

但民進黨對投開票所仍有疑慮，林佳龍說，為避免投票所恐陷黑箱作業危機，已啟動監票催票總動員外，昨日與李天生協調，除了議員責任配額、志工等，也加強各區主任、副主任及所有幹部，一起動起來，增加外部監票員，更在重點區域重兵嚴防。

李天生強調，這一個月下來，明顯感受中二選區民眾對林靜儀的熱情支持，這也表示中二民眾是想改變，不再受顏家管控，為保障每一票的價值，必須嚴加管制各個投票所的監票程序，讓每一張票都合法、公開並透明。

林佳龍表示，選舉越近、奧步越多，近日收到許多地方人士指出，有陣營開始收身分證，甚至在投票日動員遊覽車來回接送民眾投票，這是中二選區需改變的地方，監票嚴陣以待，9日投票日將會加派人力看顧每個投票所，以選票反對黑道、反對黑金，透過滴水不漏，讓奧步止步。