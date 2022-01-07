西安「孕婦流產」事件引發廣泛關注，近日當地再有一名28歲孕婦發文稱，已手持綠碼並有民警護送協調，仍被多間醫院拒絕收診導致流產，目前已經做完手術。對此，西安能康中西醫結合醫院接診人員回應，前幾天業務不熟練，現在封控區、管控區紅黃綠碼均可接診。

西安網友「A有雨有晴天」5日在微博發文，懷孕的她在去年12月29日發現自己落紅將臨盆，由於所住的地點正處封控區，她和丈夫在民警的協助下先到陝西省人民醫院，但院方表示2人居於封控區，所以不接診，並建議他們到能康醫院，惟抵達能康醫院後，醫院卻表示，2人持綠健康碼，醫院只接待紅碼和黃碼。後來更因為民警要去接另一名孕婦，女事主要和丈夫在能康醫院門外等了好幾小時，孕婦隨後再次出血，獲新長安婦產科醫院接收，但為時已晚。

女事主丈夫向媒體表示，在過程曾找到一分西安助產醫院名單，但致電過去大部分醫院都表示需要由疫情指揮部統一安排才能接收，惟疫情指揮部一直未有人接聽，連協助他們的交警也非常著急，表示不知道疫情指揮部在何處，否則直接送兩人過去。

女事主表示，夫妻2人早就把孩子的名字想好，但卻發生這樣不幸的事情。她不能理解為何疫情指揮部的電話打不通，曾致電各種求助電話，但對方都是「踢皮球」，感嘆自己是「平民百姓賤命一條」，令她對原本熱愛的城市心灰意冷。

能康醫院接診人員就事件回應：「目前封控區、管控區紅黃綠碼均可接診，前幾天可能業務不熟練，後面已經有改進。」西安衛健委及碑林區疫情防控指揮部則未就事件回應。

早前西安一名懷胎8個月的孕婦本月1日被醫院拒收最終流產。國務院副總理孫春蘭也發話對民眾看病就醫難十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題，教訓深刻。她強調醫療機構的首要職責是提供醫療服務，防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之；據不同患者的就醫需求進行分類救治，對急危重症患者，不論有無核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治。