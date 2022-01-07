新北市三峽廣行宮2020年曾辦全台最大天燈祈福儀式，因疫情延期後，廟方決定擴大舉辦，製作約5000、6000顆燈籠吊掛，場面更盛大。（三峽廣行宮提供）

新北市三峽廣行宮2020年曾辦全台最大天燈祈福儀式，當時邀集三峽區公所、三峽和樹林16所學校聯合舉行，場面盛大，但去年疫情爆發，廟方獲神明指示因而停辦，今年廟方擴大舉行，聯合各單位繪製約5000、6000顆燈籠，拼揍成巨型孔明燈，並燈會現場布置成桃花源景觀，打造主祀神祇「關聖帝君」桃園三結義場景，而燈會也將在22日登場。

三峽廣行宮是當地重要信仰中心，去年與三峽區公所合辦燈會，集結3000多顆燈籠，打造5公尺高的巨型孔明燈，架設在水池中央，並排列出「出、入、平、安」的字幕，夜晚點燈時光彩奪目，當時吸引千人參與，民眾也盼藉由啟燈儀式，祈求風調雨順、國泰民安。

廟方去年原已準備投入300萬元籌備燈會，未料疫情突然爆發，廟裡200多年歷史的「關聖帝君」神尊因此降駕指示，將燈會延後；廣行宮主委黃騰霆表示，廟裡的關聖帝君早年就有許多行醫救世的傳聞，透過乩童開藥方給信徒，許多人在請示後奇蹟康復，因此去年降駕指示時不敢輕忽，經多方考量後，今年決定擴大籌辦，雖然近期疫情又有再起趨勢，但廟方燈會期間一定會做好相關防疫，也呼籲民眾全程勿拿下口罩。

黃騰霆說，雖然許多學童擱置在倉庫的燈籠有些許毀損，但廟方又再次集結約1000名學童彩繪，募集了比前年更多的燈籠，目前已緊鑼密鼓安放至孔明燈架上，而燈會將在22日登場，一路展示到2月15日，現場除了有千盞燈籠外，廟方也特別移植了一顆桃花樹，並製作出花卉步道，營造出桃花源的景觀，場景比前年更盛大。