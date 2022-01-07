桃園寶貝潛能發展中心服務身心障礙幼童已迄16年，服務犬蕗米與咪醬長期至機構服務，幫助慢飛寶貝抒發情緒壓力。（寶貝潛能發展中心提供）

桃園寶貝潛能發展中心服務身心障礙幼童已迄16年，服務犬蕗米與咪醬長期至機構服務，幫助慢飛寶貝抒發情緒壓力。（寶貝潛能發展中心提供）

桃園寶貝潛能發展中心服務身心障礙幼童已迄16年，服務犬蕗米與咪醬長期至機構服務，幫助慢飛寶貝抒發情緒壓力，讓孩子綻放無邪的笑容。知名藝人張懷媗得知這群慢飛寶貝平均年紀僅4歲，但須長期面對治療與特殊教育訓練，成長過程不斷接受挑戰，便與服務犬蕗米、咪醬及家中愛犬四千金一同至中心關懷訪視。

服務犬訓練師邱圍深知這些慢飛寶貝及家長都非常辛苦，每次到機構提供服務都不收費，邱圍笑說，「錢再賺就有啦！印象最深刻的是我們剛到中心時，雙胞胎浩浩跟翰翰對外界較少有反應，但是當他們看到蕗米與咪醬的時候，就會自己主動往前爬行，而且笑得非常開心，聽老師說這是平常很少出現的情況。看到孩子們的笑容與進步，叫我一聲阿伯，讓我非常感動，就是給我的最大回饋。」

為感謝服務犬及張懷媗的到來，中心老師帶領慢飛寶貝們自己手工製作筆筒，贈送給服務犬訓練師邱圍及張懷媗表示感謝！知名藝人張懷媗表示，這次到中心關懷，看到這群孩子們非常勇敢，面對每一次學習挑戰，也感受到老師們照顧的用心，目前中心正在籌募慢飛寶貝的學習經費，期盼大家一同支持，幫助他們穩定學習。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，孩子們每一次看到蕗米與咪醬的出現，都非常的開心，而且，他們的陪伴讓孩子們獲得了釋放情緒的機會，也透過這樣的接觸，讓孩子學習愛與互動。寶貝們成長過程要克服很多的困難，中心因背後無財團及企業支持，每年早期療育經費皆需要大眾支持。邀請您捐款支持慢飛寶貝一整年的學習，單筆捐款1200元即可獲得「虎年愛心股東胸章」。郵政劃撥19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「早療經費」。