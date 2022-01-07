苗栗縣三義鄉木雕博物館整修完工，7日由縣府秘書長陳斌山（中）等主持剪綵啟用儀式。（謝明俊攝）

三義木雕博物館重新整修內部展示照明等設施。（謝明俊攝）

三義木雕博物館重新整修內部展示照明等設施。（謝明俊攝）

三義木雕博物館重新整修內部展示照明等設施。（謝明俊攝）

三義木雕博物館重新整修內部設施完工重新啟用，配合展出曾安國大師作品。（謝明俊攝）

建館已達27年的三義木雕博物館，因1館外牆等設施日久失修，館內列展照明設施也都趨於老舊，苗栗縣政府經向文化部爭取2050萬元經費重新修繕，歷經2個月工期完成，7日舉行重新啟用典禮，以迎接今年春節遊客人潮，縣府文觀局長林彥甫表示木雕館過年不打烊，歡迎各地遊客多來參觀。

三義木雕博物館自1995年創建開館迄今，文觀局長林彥甫表示，「三義木雕館從去年獲文化部補助經費2050萬元，整建1樓外牆及展示照明等設備，以及資訊機房及線路改善等工程，讓木雕館煥然一新，第1期工程業已完成，接續將為更換空調管路，提供優良的館內空氣品質。」

為應木雕館重新開館，首波推出木雕藝術創作采風展等三個展覽，於一館B1展出「薪傳木雕名家聯展」、二館2-3F展出「木．異術－曾安國個展」以及於二館4F展出「木質部與理性的格－張熒淼個展」。經過本次修繕工程也完成了一館二樓常設展展廳「三義木雕源流」、「建築家具」及「木雕工具區」局部更新，展示說明面板採用LED燈箱，讓觀眾更清晰地閱讀解說文字，搭配使用手機掃QRcode，戴上耳機聆聽語音解說，觀眾將能更自由自主地漫遊在木雕館空間。

7日上午舉行重新啟用儀式，由縣府秘書長陳斌山主持剪綵，期許木雕館在2022虎年能夠「福虎生風」，在後疫情時代，持續在木雕藝術推廣、博物館體驗活動及三義地區文化觀光方面，提供大眾更多創新及優質的藝文活動與服務。

春節連假期間，三義木雕館不打烊，除了1月31日（除夕）休館1天外，自2月1日（年初一）至2月5日（年初五）照常開館，歡迎全國的觀眾來到三義慢城，欣賞木雕藝術之美。