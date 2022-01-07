為提倡台灣運動風氣，給予台灣年輕運動員更寬敞的發揮空間，Will Power國際體育交流協會致力於推廣台灣體育文化發展，給熱愛籃球的孩子表現的舞台，2021年舉行首屆「Will Power慈善公益籃球賽」獲得熱烈的迴響，今年將比賽規模再擴大，由永慶慈善基金會贊助的第二屆「Will Power永慶盃慈善公益籃球賽」於1月6日熱血開賽！吸引超過25所學校報名參賽，將在板橋體育館舉行為期7天的熱血賽事，開幕式當天邀請到新北市政府教育局局長張明文、前新北市政府市長朱立倫等貴賓親臨現場致詞，為比賽拉開序幕。

永慶慈善基金會公益暖舉不停歇 行善足跡全台遍地開花

永慶慈善基金今年贊助力挺第二屆「Will Power永慶盃慈善公益籃球賽」，期望透過豐富的賽事、多校的體育交流，全力支持孩子們的籃球夢，讓這群努力付出的孩子能夠被看見！永慶慈善基金會長期透過透過「愛圓滿接力」公益計畫，幫助身心障礙者、偏鄉學校孩童、弱勢家庭，過去也贊助過多場大型運動賽事，包括公益路跑、健走活動等等，積極響應在地公益活動，行善足跡遍佈全台各地。

第二屆Will Power永慶盃慈善公益籃球賽吸引超過25所學校參賽，將舉行為期7天的精彩賽事。(圖/永慶房屋提供)

Will Power國際體育交流協會理事長呂逢凱分享:「感謝永慶慈善基金會的支持，讓第二屆比賽能夠盛大且順利舉行，更讓熱愛籃球的運動員能夠有更寬廣的舞台、豐富的賽事經驗。今年除了國中組與高中組比賽之外，也特別規劃國中組冠軍挑戰高中甲級四強學校，高中組冠軍挑戰大專院校，透過不同年齡層、組別的交流，讓參賽者可以不斷向上挑戰，持續進步，邀請到世新大學男子籃球隊、萬能科技大學籃球隊參與友誼賽，讓比賽更多元、豐富。」

「運動企業」永慶推廣體育文化 鼓勵學生勇於追逐夢想

永慶房屋提倡「聰明工作，健康生活」的職場環境，透過舉辦籃球、羽球及壘球等運動賽事鼓勵大家維持運動好習慣，此外，也發揮企業力量持續支持地方運動賽事，包括天母國小籃球賽、福林國小棒球盃，更與世新大學產學合作結盟，贊助世新大學男子籃球隊獎學金，世新男籃也特別參與了本屆Will Power協會規劃的友誼賽，與高中組的冠軍切磋球技，彼此互相交流。希望每位在球場上全力以赴的球員，背後都有永慶力挺相助，成為運動員背後強力的後盾，同時推廣台灣體育運動風氣，更榮獲教育部體育署「運動企業認證標章」！

打造「聰明工作，健康生活」的幸福職場是永慶人的共同理念，鼓勵同仁培養運動的好習慣。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋區副總經理黃俊傑表示:「籃球是項講求高度團隊合作的運動，而團隊合作正是永慶非常重視的精神，工作上不分你我，團隊共戰拼出好成績，Will Power協會鼓勵團隊合作、推廣運動的精神我們十分認同，透過競賽的方式讓運動員彼此切磋球技、增加比賽經驗、提升技能，在未來有更寬敞的升學之路，圓滿達成自己的目標。」