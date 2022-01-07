雲林縣府在2021年地方政府公務統計業務績效考評中，獲行政院主計總處評核為特優，行政院主計總處地方統計推展中心執行長李佳航（左五）7日到雲林縣府頒發特優獎座。（周麗蘭攝）

「數據」是推動政策的重要參考因素，雲林縣府在2021年地方政府公務統計業務績效考評中，獲行政院主計總處評核為特優，是六都外16縣市排名第一、也是唯一的特優。

行政院主計總處地方統計推展中心執行長李佳航7日到雲林縣府頒發特優獎座，縣長張麗善親自代表受獎。

李佳航說，統計像是製造業也是服務業，數據整合應用可提供施政參考，過去幾年雲林縣在公務統計工作表現非常優秀，連續2年榮獲第一名，2021年更達特優，期許雲林縣結合大數據運用，讓施政更有效率。

縣長張麗善表示，數據會說話，統計數據能支援決策，統計業務一直是縣府非常重視的工作， 為了使數據更有整體性與應用性，更局處精進視覺化查詢平台，把龐繁的縣政統計資料以簡單、清楚的方式呈現，提升統計服務效能。

張麗善說，大數據分析已成施政趨勢，公務統計業務績效第一名特優的殊榮是縣府團隊努力成果，感謝主計處結合各局處落實統計工作，給未來施政提供參考，以更嘉惠鄉親、幸福指數再提高。