1名女子在網路控訴，指在桃園市中壢區1間公司面試時，老闆竟拿出槍枝把玩，還指著牆壁說是教訓員工留下的3個彈孔。她覺得不妙想離去時，竟遭到老闆性侵。中途她趁著老闆小便時穿上衣服離去，4日對老闆提妨害性自主告訴。

女子說，在中壢某公司面試，原本內容還好，比如詢問年紀、經歷、待遇等。但後來問到要求脫下口罩，否則是對老闆不尊重。後面更問交幾個男友、被多少男人上過，有沒有約過等等。

女子說，她想離開時，老闆竟拿出槍，還要她把玩槍枝，說是改造過的，然後說牆上有3個彈孔說是教訓員工用的。女子控訴，要逃跑時，被老闆上下其手，先用身體壓住，她哭訴當時連月經來也不放過。她要求戴套，老闆還置之不理，稱自己很乾淨，因此被強暴硬上。後來老闆中途想小便，她才趕快穿衣服，趕快跑走。

文章最後女子也出示他與老闆對話，老闆質疑女子當初來者不善，利用這種方式敲詐，指如果是硬來，女子身上會有傷，且女子後來說不要，他也停下來，女子發文的行為，已經造成他身心恐懼，也影響生活。更稱槍是隔壁買的，防身用，有號碼也有登記。

女子則反擊，認為要不是有槍，誰會聽他的。警方則證實的確有受理報案，目前還在偵辦中。