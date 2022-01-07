整頓網路影音內容，大陸廣電單位再出重拳。北京市廣播電視局今天（1月7日）在官網發佈通知稱，2022年全國廣播電視工作會議於1月6日上午召開。會議上提到，2021年，北京市廣播電視局深入開展專項調研，全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網路影視劇。

「耽改劇」就是從耽美小說改編而來的影視劇。耽美小說以描繪同性戀情為主，尤其是男同愛情，又被稱為BL（Boy‘s Love）。耽美小說或動漫本來只是小眾文化裡的一支，而經過互聯網的傳播，許多耽美文化大熱，被越來越多的年輕人追捧，為影視劇的發展作了一定的鋪墊。從2015年的一部《逆襲之愛上情敵》開始，耽改劇就有了發展的「雛形」。

2016年大陸網站接連上映了七部耽改劇，其中《上癮》還沒播完就被大陸廣電主管單位勒令停播，剩下沒播完的部分，出品方移到Youtube等境外影音網站播放。2018年，《鎮魂》的大熱讓耽改劇不斷出圈。2019年《陳情令》再次證明耽改劇有著潛在的市場效益。

北京市廣播電視局黨組書記、局長楊爍指出，在網路治理方面，北京局堅持管服並重，切實優化平台管理：

一是打造網路治理「新亮點」。旗幟鮮明堅持黨管網路，指導重點平台建立內容管理新機制，開展建黨百年網路安全大檢查，扎實推進平台經濟反壟斷。編製《北京網路視聽平台企業合規手冊》，為平台發展提供清晰指引。

二是跑出精品創作「加速度」。實施1260網路文藝精品創作工程，加大精品培育孵化。持續開展「網視大講堂」專題培訓，為重點平台送課上門，扶持獎勵網路視聽節目57部。北京主抓的網路電影《浴血無名川》、網路劇《約定》《那一天》、網路紀錄片《勞生不悔》等獲得廣泛好評。全年101部作品入圍總局中國夢、精品工程、季度推優等各類評選活動，蟬聯大陸全國第一。

三是打好文娛綜治「組合拳」。果斷處置愛奇藝《青春有你3》輿情事件，及時發佈措施加強網絡綜藝節目管理。深入開展專項調研，全面叫停偶像養成類網綜、「耽改」題材網路影視劇，認真開展網路影視劇、短視頻、直播領域專項清查，著力營造清朗健康的首都網路文化空間。