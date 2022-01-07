湖人近期拿下一波3連勝，目前以20勝19敗暫居西區第6，這陣子巨星詹姆斯(LeBron James)的表現有目共睹，近10戰他一共轟下了327分，成為聯盟連10場總分最多35歲以上球員，突破「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)所保持的紀錄，相當不容易。

LeBron James and Michael Jordan don't have father time in their genes 🤯 pic.twitter.com/auZkfp8UVG — NBA Memes (@NBAMemes) January 7, 2022

至於在這份榜單上還有誰，排第二多的喬丹於1998年4月拿下317分，而第三名正好也是詹姆斯，他在2020年締造繳出302分，第四名是傳奇名將貝勒(Elgin Baylor)，拿下301分，第五仍是喬丹，他2002年在巫師還能轟下297分，當時他已高齡39歲了。

而詹姆斯在這10場比賽裡只有12月18日對灰狼、1月3日對灰狼沒有達到30分，對一個37歲老將來說是相當頂尖的水準，其中對拓荒者還轟下43分，對灰熊、籃網、馬刺都拿下超過35分，10場比賽裡平均貢獻32.7分9.8籃板5.8助攻。

詹姆斯本季出戰27場，平均上陣高達36.9分鐘，場均貢獻28.6分7.4籃板6.5助攻1.7抄截1.1阻攻，投籃命中率52%、外線37%、罰球77.3%，各項數據幾乎都維持在巔峰狀態，在禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)不在的期間他幾乎一肩扛起重任，打出令人驚艷的成績。