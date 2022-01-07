港星周慧敏（Vivian）出道超過30年，以高顏值和絕佳氣質被封為「玉女掌門人」，雖然已經淡出螢光幕多年，仍是不少人心目中永遠的女神，去年聖誕節多才多藝的她還親手彈奏貝多芬名曲，並拍成MV送給粉絲當聖誕禮物，仙氣模樣融化大批網友。

周慧敏剛出道時清新脫俗，讓不少男人拜倒在她的石榴裙之下，然而周慧敏卻總是遇上渣男，在進入演藝圈後，周慧敏認識了陳德彰，兩人很快陷入愛河，之後又陸續和黃凱芹、李克勤、劉錫明、張衛健、陳錦鴻、劉德華、黎明等男星傳出戀情，閱男無數還讓周慧敏被稱為「集郵女郎」，最後女神卻栽在浪子倪震手上。

周慧敏敗在倪震手上。(圖/翻攝自微博)

兩人多年前就曾交往過，但當時倪震劈腿港姐陳法蓉，復合後倪震將女神娶回家，卻從來都不安份，倪震在婚前就曾劈腿藍潔瑛、陳法蓉等女星，婚後倪震照樣和姚樂碧、陳穎妍、傅穎等人傳出曖昧情，最後更是和张茆在夜店熱吻被拍到，隨後又和三級豔星梁敏儀私會，周慧敏幾度被氣到離開倪震，最後卻又心軟回到他身邊。

如今周慧敏已經在生活中找到平衡，保養得宜的她成為不老女神，依舊充滿文雅氣質，日前她彈奏貝多芬月光奏鳴曲第一樂章獻給大家當聖誕禮物，這段MV在網路上瘋傳，也讓不少網友忍不住讚嘆周慧敏真的是不折不扣的女神，「凍齡很美，琴藝出色。」