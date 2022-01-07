台北市信義區象山公園擁有豐富的自然生態，信義區公所、信義幼兒園及林仲鋆基金會7日合作辦理生態走讀活動，由老師周子欽帶領小朋友們認識象山公園的豐富多元的自然生態。

公園是人們較容易親近、學習的場域，公園裡的動、植物、遊戲設施等，隨著時間變化出現不同的面貌，周子欽指出，只要走入就能感受其中。

周子欽強調，可利用身體上的五感來體驗，分別是察顏觀色、耳熟能詳、博學多聞、味卜先知、得心應手，透過五感觀察與體驗，讓孩子與自己有了新的認識、學習，也能增加彼此間的親子關係。

信義幼兒園林娟伶園長說，信義幼兒園位於信義區西村里忠駝國宅，鄰近光復市場、台北市政府、國父紀念舘、101大樓、信義區公所、象山、四四南村等，使得信義區呈現新舊不同的地景與符碼，提供了豐富的教學資源讓孩子們能多元的學習，這次非常感謝區公所的邀請讓信義幼兒園的幼兒有親身參與、體驗社區活動的機會，藉由林仲鋆基金會老師們精彩生動的介紹，以合乎幼兒興趣與經驗的方式使孩子得以感受自然環境生態的奧妙美好，進而對在地文化產生理解與認同，豐富幼兒生命經驗。

信義區長游竹萍表示，信義區得天獨厚，在經濟繁榮開發時，也兼顧保留了重要的自然生態，象山公園有台北樹蛙保留區、錫瑠綠化基金會建置的原生植物區、全台首創的共融式樹蛙特色遊戲區、早期靶場文史介紹景點、台北最長巷走讀線，是親子共學共遊的最佳地點，尤其鄰近象山捷運出口，是假日休閒的最佳場域，歡迎大手牽小手，闔家來象山走一走。