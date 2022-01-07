轉型發展儲能應用、智能穿戴業務的桓鼎-KY（5543）7日公布2021年12月營收達4.77億元，月增36.5％、年增246.2％；第4季營收11.58億元，為單季首度突破10億元大關，累計全年營收28億元，年增181.8％，單月、單季、全年營收齊步歷史新高。

公司表示，受惠智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材四大事業群客戶需求激增，帶動去年營收顯著成長。展望後市，預期集團在智能穿戴、儲能與鋰電池應用事業群拉貨動能漸強，以及創能基建、節能建材事業群穩健成長，營運成長潛力仍可期待。

據了解，桓鼎能源技術團隊具25年以上電池模組經驗，產品出貨客戶涵蓋運動智能穿戴龍頭、電動輔助自行車大廠、工業用儲能系統商等，能源電池產品具高度穩定性及可依賴性。

此外，桓鼎-KY透過節能建材與鋰電池應用領域多年發展基礎，去年積極開發結合電池模組與建材的新型電力系統「綠電儲能牆（Energy Wall）」，目前已進入開發設計階段，未來將可多元廣泛應用於居家、商辦／商場、工廠等各類型建築中，預料將搭上全球推行「碳中和」，綠能環保政策加速發展趨勢。

桓鼎-KY將今年發表綠電儲能牆（Energy Wall）列為首要目標，並計劃在上半年提供儲能案場建置及EMS（Energy Management System）運營服務。

另外，在元宇宙架構下，包括智能穿戴精密電池、輕型電動載具如電動自行車電池，以及中大型工業儲能系統電池等皆有客戶釋出大量訂單，桓鼎集團正積極規劃擴產，力求及早滿足訂單快速成長需求。