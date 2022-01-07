高雄24歲高姓男子在超商結識48歲黃姓女子，雙方才認識2天就開始交往，高男還將黃女帶回家同居，高男6日凌晨因為肚子餓，準備出門買東西吃，但卻發現自己錢包裡的錢不翼而飛，高男質疑是黃女所竊，2人發生爭執並報警，員警調查雙方身分後，查出黃女去年底因竊盜案被通緝，短短「姐弟戀」立即破滅。

高市警苓雅分局三多路派出所員警6日凌晨4時許執行巡邏勤務時，接獲某民宅報案稱，有情侶發生爭執，請求警方協助，員警到場後，高男站在門口向警方表示，懷疑與他同居的黃姓女友竊取他錢包內的現金，希望警方到場協助。

黃男向警方說明，自己因為半夜肚子餓，想要外出買食物，但左翻右找都找不到錢包裡的錢，詢問在客廳的黃女也稱沒看見，高男懷疑是女友私自將錢包中的錢拿走，雙方因此發生口角糾紛，隨後高男才報警處理。

高男指出，他與女友是在超商內結識，雙方在認識第2天後開始交往，高男更將黃女帶回家中同居，但自己對於女友的背景、狀況卻是一無所知。而黃女面對高男質疑時，則將自己的錢包攤開讓男友檢查，以證明自己清白。

員警見到該對情侶爭執不下，便先行查詢2人身分，未料，卻意外發現黃女竟是高雄地檢署去年11月發布的竊盜通緝犯。高男得知女友通緝身分時，傻愣在原地，沒想到自己在超商結識的女友竟然是竊盜通緝犯，甚至還將通緝犯帶回家同居，讓高男相當懊悔。

而黃女被查出通緝犯身分後也非常錯愕，她向員警表示，自己之前因為健康因素住院治療，疏忽了出庭應訊的時間，才會讓自己成為通緝犯。警方隨後將黃女逮捕，並依竊盜通緝罪嫌將黃女移送高雄地檢署偵辦。