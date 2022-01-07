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因應中央縮短追加劑接種時程改為12周，台北市政府今宣布將開放接種新冠疫苗，台北市疫苗預約平台1/8再開放一天，預約時間從上午九點到下午五點為止，診所接種莫德納疫苗，醫院為BNT疫苗。

北市府指出，預約對象為110/10/18前以接種第二劑者可預約追加、符合第一劑、第二劑預約資格者。接種時間為111/1/10-14。另外台北市合約醫院1/10-14加開莫德納、AZ、高端特別門診。

副市長蔡炳坤說，下周從1月10至14日預約量能仍充足，北市8日起將再次開放預約系統，從早上9點到下午5點，凡是符合滿12周的民眾或可以接踵第1劑或第2劑都可以把握時間預約，此外，下周原本有500多位民眾預約，但未滿5個月資格，現在中央縮短為3個月因此都符合資格，會把接種通知發出。

蔡炳坤說，現在到月底接種第一、二劑者都可以有兩百元商品禮券，各大醫院也同步加開莫德納、AZ、高端特別門診，可進行現場掛號，北市希望醫院診所全面提供服務，也即將啟動機動接種隊，包括長者跟照護機構等。