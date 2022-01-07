頭份市忠孝公園重新整建設置新的運動設施。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市忠孝公園重新整建設置新的親子遊樂設施，縣長徐耀昌7日到場視察。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市忠孝公園重新整建設置新的親子遊樂設施，縣長徐耀昌7日到場視察。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府全力推動整建縣內老舊公園設施，讓老公園重獲新生命，成為周邊社區住戶休憩重要去處，頭份市忠孝公園原本就是當地民眾重要運動休閒據點，縣府爭取水利署補助5百萬元，重新改造園內親子遊憩設施，苗栗縣長徐耀昌7日上午前往視察新設施，希望提供給小朋友們更安全合宜的遊樂空間。

忠孝公園新完工的親子遊戲設施，包括「極限叢林」、三角跳台、攀岩牆、聳立高牆、磨石子滑梯及彩虹管滑梯等，同時保留公園原本老樹植栽，讓公園變身為大小孩的探險叢林。

苗栗縣政府推動公園改造計畫，為苗栗縣內老舊公園、不合格遊戲場進行汰換改造，頭份市忠孝公園獲經濟部水利署補助500萬元，並以1公園1特色為改造目標，其中，兒童遊戲場特地設置於林蔭老樹下，與自然為鄰，打造「極限叢林」主題，做為營造亮點，提高遊樂設施難度，規劃3角跳台、攀爬牆、聳立高牆及沙坑滑梯等，提供小朋友於樹林間冒險、挑戰及鍛練身心體能的特色遊戲場，並因應在地民眾需求，特別增設體健器材、夜間照明等服務設施。

縣府水利處長楊明鐃指出，縣政府推動公園2.0計畫，盤點及活化公園、綠地及閒置空間，增設友善共融的遊戲設施，希望今年底前18鄉鎮市都會至少有一座。其中，忠孝公園設計以5歲以上大孩子為主，設施較具有挑戰性。工程從去年3月動工，去年12月25日先行開放民眾體驗，

縣長徐耀昌說，大型親子公園如苗栗市貓裏喵、竹南獅山、苑裡灣麗親子公園都已經啟用，廣獲民眾熱烈好評，頭份市部分，蟠桃、音樂公園及頭份親子館都將陸續完工，可以提供頭份、竹南地區更多親子遊憩空間。