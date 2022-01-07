據悉，已有兩家SPAC，正緊鑼密鼓地在進行IPO(股票初次公開交易)作業，預計元月下旬將在新加坡交易所上市。
從2020年開始，就已在美國熱燒了一段時間的SPAC，可稱為特殊目的收購公司，也可叫空白支票公司。這兩家在星國掛牌的SPAC分別是VTAC(Vertex Technology Acquisition Corp)以及Pegasus Asia，同時這也是亞洲首次有SPAC上市交易。
SPAC似乎在美國已退燒，但對亞洲來說，卻是比較新的金融名詞。
VTAC是由新加坡主權基金淡馬錫控股所主導的，專注於網路安全、金融科技以及它項領域。6日，VTAC曾表示，計畫釋出的股份中，每單位價格訂在5塊星幣，希望能籌到約1.7億星幣，約1.25億美元的資金。若一切順利，VTAC將於21日上市交易。
至於另個有歐洲法人色彩的Pegasus Asia，也在6日遞交相關上市資料，預定將於25日在新交所跟大家見面。
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