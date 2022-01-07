記憶體廠旺宏(2337)今日（7）公布內部自行結算2021年12月營收為40.92億元，為同期新高，去年第四季營收約145.45億元，比去年第三季149.74億元歷史新高僅減2.86%，表現相對不淡。2021年營收首破500億元，年增約27%。

去年第四季整體需求仍佳，旺宏電子2021年12月營收40.92億元為歷史同期新高，月減13.6%，較2020年同期則增加23.8%，這也是自2021年4月以來，已連續9個月營收創歷史同期新高，2021年並寫下全年營收破500億元的歷史紀錄，2021年1月至12月合併營收為505.73億元，較2020年同期398.01億元增加27.06%。

旺宏預定1月25日舉行法說會公布上季獲利以及展望。旺宏董事長吳敏求對2021年第四季以及今年仍不看淡，除了去年第四季毛利率表現仍可期待外，他也認為，NOR Flash會一直缺貨到今年，在供不應求下，價格的趨勢將會往上。

旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注，單季稅後純益54.3億元，季增1.82倍，每股純益2.94元，創歷史新高，2021年前三季EPS達4.48元。