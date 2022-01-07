智易(3596)2021年營收382.4億元，年增加13.3%，登上歷史新高，今年智易營運持續位於成長軌道，營收預計會有兩位數成長，另外，為了舒緩晶主片供給緊張，晶片商推出16奈米製程產品，待測試完就可上線，屆時對整體產業狀況有所助益，智易第一季業績也持續看旺。

智易去年12月營收30.8億元，月減少3%、年增加13.1%；去年第四季營收95.86億元，季增加1.1%、年增加5.1%，單季營收寫下歷史次高；累計去年全年營收382.4億元，年增加13.3%，創下歷史新高。

去年網通業苦受主晶片缺貨所苦，博通交貨週期依舊長達52個月，主要原因來是因為晶圓產能的不足，網通業主晶片多採用28奈米、40奈米製程，故近期晶片商為解決缺料，推出16奈米產品，因為是Pin-to-Pin設計，只要測試通過就可用，有助供給增加，可望舒緩整體產業緊張狀況。

展望2022年，智易將持續維持成長態勢，看好在光纖寬頻、WiFi6、5G等領域上均具有成長動能，全年營收會繼續維持兩位數成長，目前訂單能見度已經看到明年第四季，不僅如此，假設明年料況回穩，法人更看好，全年營收將飛越400億元大關。