記憶體模組大廠威剛(3260)12月合併營收仍比前年同期成長，2021年第四季合併營收季增5%、達101.65億元。2021年全年營收躍升至近11年高峰，逼近400億元大關達395.72億元，年增23.36%。威剛董事長陳立白並看好今年開始之元宇宙商機。

回顧2021年第四季，威剛表示，雖然DRAM及NAND Flash需求受客戶庫存長短料干擾，價格雙雙走弱，但隨著供貨情況持續改善，出貨動能也明顯回溫，促動DRAM現貨價已率先在2021年12月止跌回升。威剛12月營收32.67億元，年增16.8%、月減8.64%，第四季合併營收季增5%、達101.65億元。

去年全年來看，受惠記憶體價格走揚與全球疫情下PC需求不減，威剛科技2021年全年營收395.72億元，年增23.36%，固態硬碟(SSD)產品營收及比重雙雙創下歷史新高。

展望今年，威剛看好今年半導體供應鏈缺料問題逐步舒緩，5G、雲端、車用等各項應用需求重啟，記憶體價格將再度回歸向上趨勢，加上需求強勁的電競、工控產品、台灣首輛掛牌上路的威速登電動三輪車都將陸續出貨，以及電動摩托車電機電控產品的量產啟動，可望帶動公司2022年營收進一步成長。

威剛董事長陳立白指出，雖然全球經濟與疫情發展仍詭譎多變，但對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。除了DRAM供需結構相對穩健，更看好隨著元宇宙題材逐步發酵，將帶動未來記憶體的大幅需求。陳立白強調：「沒有記憶體就沒有元宇宙。」元宇宙需藉由虛擬環境及高速網路傳輸實現，包括應用端裝置的單機搭載容量與高速且繁複的雲端運算，處處都需要DRAM及NAND Flash，記憶體將是未來建構與實現元宇宙不可或缺的關鍵角色。威剛身為全球第二大DRAM模組廠與消費性SSD自有品牌模組廠，已經做好準備，全力以赴迎接2022年開始的元宇宙時代來臨。

分析威剛2021年產品結構，DRAM產品全年營收達177.42億元，貢獻達44.82%；SSD營收141.85億元，年增逾3成，占整體營收比重拉升至35.85%，創下新高紀錄；記憶卡、隨身碟及其他產品營收比重為19.33%。