新北市薛姓男子與小美（化名）是多年朋友，薛男2020年11月間邀約小美到三重住家吃早餐，趁著小美在臥房床鋪休息時，強行環抱，並觸摸對方下體，儘管小美強行拒絕抵抗，但薛男仍不顧小美意願，性侵得逞，未料薛男偵訊期間卻屢屢否認犯行，辯稱「小美雖然跟我說不要，但我以為她的意思是要我更積極主動」，新北地院近期判決，依強制性交罪，判處2年徒刑、緩刑5年。

薛男2020年間找小美到住家吃早餐，小美吃完早餐後便到臥房休息，但薛男卻仗著體格優勢，環抱小美，並隔著衣物觸摸其身體和下體，儘管小美多次推開薛男，用手遮擋下體後明確喊出「我不要」、「不要這樣子」，但薛男仍用身體強壓小美，並將手伸進她下體摳弄，並脫掉她的內外褲，強行性交得逞。

經歷被好友性侵後，小美身心嚴重受創，不敢再參加任何社交聚會，也在親友的鼓勵下報警提告，並提出驗傷證明、與薛男的聊天紀錄。但薛男在偵訊期間都否認犯行，他指出，他當下認為小美是同意他愛撫，雖然說不要，但他誤以為是要他更積極主動，而他也沒有對小美性侵。

不過，薛男在審理期間態度卻轉變，除了承認性侵一事外，也與小美和解，獲得小美原諒。新北地院認為，薛男是因無法控制情慾，短於思考而行為失控，考量他犯後尚知坦承犯行、已與告訴人達成和解，且已給付部分賠償金，因此判處2年徒刑、緩刑5年，另外薛男也需一次給付30萬和解金給小美，且須接受12小時法治教育課程，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。