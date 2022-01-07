新竹人引頸期盼的「遠百竹北店」，將擇期於農曆年前正式開幕，遠百竹北店是新竹縣第1個百貨BOT案，於民國106年6月動工，歷經5年籌備，在縣府團隊帶領，及協力廠商的支持下，近期已準備就緒，待相關竣工查驗完成。身為新竹縣首座百貨商場，縣府希望藉由BOT模式締造民間、政府、企業多贏關係，提升當地民眾生活品質，也促進就業機會。

遠百竹北好客天棚，打造圓樓天空。（遠百提供）

遠百竹北店交通便利，位於莊敬北路，鄰近新竹科學園區，緊鄰國道一號，開車下竹北交流道後即可抵達，並看好附近竹科居民、孩童龐大商機。遠百竹北店是也遠東百貨在轉型上的首度突破，打破以往習慣於市區商圈展店的模式，為大新竹地區提供一座大型、多功能的購物中心。

遠百總經理徐雪芳出席竹北店導覽。（吳奕萱攝）

遠百竹北店建築外觀，以客家山城圓樓為意象，頂樓空中花園充滿綠意，榮獲「黃金級」綠建築認證資格。內部設計特別融合在地客家文化，深入考究客家文史，在商場內原味復刻呈現客家古厝、客家老街的樸實之美。

遠百竹北位於七樓的「客家古厝」、「客家老街」設計團隊深入探究在地客家文史。（吳奕萱攝）

商品方面，遠百竹北店匯聚多元品牌，擁有近350個品牌櫃位，並給予櫃位很大的表現空間，其中國際一線精品GUCCI更是首次進駐新竹，還有BURBERRY、LOEWE、精品行李箱RIMOWA，歷峯集團全台灣首家的Time Vallée頂級腕錶專賣店，及頂級電動車TESLA等超強專櫃進駐。

頂級電動車TESLA等超強專櫃進駐。（徐亦橋攝）

其中饗賓集團共進駐旗下5大餐飲品牌，分別是旭集和食集錦、小福利火鍋會所、果然匯、開飯川食堂、饗泰多Siam More泰式風格餐廳；其中旭集、小福利、果然匯3大品牌更是首次進駐新竹。另來自紐約的頂級甜點品牌Lady M，以全台最大內用店之姿隆重登場，除了精品級蛋糕之外，還引進正餐系列。