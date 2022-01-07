桃機群聚擴及歌友會成員的妹妹，目前已累計12人染疫，其中4人確定感染Omicron。對此，中央流行疫情指揮中心今表示「社區傳染已成立」，面對來勢洶洶的病毒，今起也開放年滿18歲、完整接種疫苗3個月的人打第三劑。而《中時新聞網》也針對第三劑要去哪打？該選啥廠牌？整理出常見的7大問題提供民眾參考。

一、誰可以打第三劑疫苗？

只要年滿18歲且已完整接種兩劑疫苗滿3個月，就符合第三劑的接種資格。此外，罹患免疫力相關疾病、12歲以上者可在打完第二劑28天後，預約接種第三劑基礎劑。

二、何時能打第三劑疫苗？

從今（7日）起符合資格者，就可以至指定醫療院所預約接種第三劑。

打完兩劑疫苗滿3個月的18歲以上民眾可預約打第三劑。（圖／指揮中心提供）

三、第三劑有哪些可以選？

目前第三劑共有莫德納（半劑量）、BNT、高端與AZ可以選擇。理論上是不開放AZ疫苗，但若有民眾接種過其他廠牌出現嚴重不良反應，經醫師評估可打AZ作為第三劑。

四、第三劑要去哪裡接種？

可至住家附近的醫療院所打第三劑，也可多利用衛福部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院及國防部所屬醫院在周一至周五增設的夜間門診預約打第三劑疫苗。提醒民眾打第三劑的時候也別忘了帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡。

台北疫苗預約平台1月8日將再開放一天，預約時間從上午九點到下午五點為止，診所接種莫德納疫苗，醫院為BNT疫苗。

五、第三劑該打什麼廠牌？

指揮中心今建議，前兩劑打莫德納、BNT、高端或混打疫苗的人，第三劑可自由選擇莫德納、高端、AZ或是BNT，不過，若前兩劑是打AZ，第三劑建議不要打AZ，選莫德納、高端或BNT比較好。

六、第三劑疫苗混打組合？

綜合指揮中心與專家的建議，第三劑混打組合有「AZ+AZ＋mRNA疫苗」、「AZ＋BNT＋BNT」、「AZ＋莫德納＋莫德納」、「莫德納＋莫德納＋莫德納」、「BNT＋BNT＋BNT」這幾種可以參考。

七、第三劑的副作用為何？

第三劑副作用多是發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛，第三劑選mRNA疫苗發生副作用的機率較高，而第三劑打mRNA疫苗出現心肌炎的機率仍舊屬於極罕見的情況。