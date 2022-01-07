台中市新社區等8家農會投入香菇菌種生產，提供製包場植入太空包。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

蕈源生技公司生產過程皆按照標準作業流程及鏡檢嚴格把關。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

蕈源生技公司生產的優質菌種全程使用冷藏車運輸。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

香菇栽培種。（王文吉攝）

香菇太空包。（王文吉攝）

黑早冬菇烘乾成品。（王文吉攝）

香菇原種與液體菌種。（王文吉攝）

蕈源生技公司生產的優質菌種，可增加單包香菇產量約20公克以上，推算每分地能為菇農增加7至10萬元收益。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市香菇栽培數量全年約1億包（約241公頃），產量共2393公噸，居全台之冠。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為解決香菇菌種弱化與寡占市場問題，台中市農業局輔導新社區、石岡區、東勢區、大甲區、龍井區、豐原區、大肚區及台中地區農會投入菌種生產。7日舉行研發成果發表會，預計提升香菇太空包良率5至10％，單包香菇增產至少20公克，推算每分地增加7至10萬元收益。

農業局表示，台中市香菇栽培數量全年約1億包，產量共2393公噸，居全台之冠，主要產區位於新社。新社區農會輔導16班香菇產銷班，共344戶菇農，轄區內香菇製包業者約19家，但上游香菇菌種業者僅存2家，形成寡占市場。

新社區、石岡區、東勢區、大甲區、龍井區、豐原區、大肚區及台中地區農會共同出資合組蕈源生技公司，並於豐原區農會朴子辦事處成立菇類菌種栽培廠，2020年10月揭牌啟用，採用創新設備，生產品質穩定的菌種，提供製包場使用，太空包良率可達95％以上。

農業局指出，香菇菌種品質是影響口感、產量、鮮度、品質、成本等香菇栽培的關鍵要素。蕈源生物科技股份有限公司提供優質菌種，生產出來的香菇菌傘形狀圓整厚實、品質好，烘乾後朵型厚實、香氣濃郁，符合消費者期待，並提供香菇製包業者更多元選擇。

農業局說明，未來將持續輔導新社區農會辦理香菇評鑑、推廣產銷履歷及農藥殘留檢驗等措施，並輔導新社區農會協助轄下菇農與蕈源生物科技股份有限公司合作進行田間試驗，以增進台中在地香菇品質，為消費者把關，期望提供更多在地安全、新鮮、美味的香菇。