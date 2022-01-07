國內疫情有再度擴大趨勢，至於蔡英文總統與副總統賴清德何時施打第三劑疫苗？總統府發言人張惇涵今表示，總統醫療團隊會依照中央流行疫情指揮中心最新公布的指引，進行專業評估。總統、副總統一定會去接種第三劑疫苗，而相關規劃若有定案，即會向社會各界報告說明。

張惇涵也呼籲，目前國際疫情仍然嚴峻，國內近日也有本土確診案例，希望年滿18歲，且已接種兩劑疫苗滿12週（84天）以上的國人朋友，儘速接種疫苗，保護自己，也保護他人，多一個人完整接種，台灣就多一分防禦力。新的一年，大家持續團結防疫守台灣。