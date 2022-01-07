苗栗市1名黃姓女月前在LINE通訊軟體上，結識自稱在聯合國擔任骨科醫師的男子，雙方透過通訊軟體聯絡交往，讓黃女陷入愛情陷阱中，對方見時機成熟，假藉因返台需要1筆資金作為醫生職位交接費用，向黃女商借18萬元，並指定匯往某個國外帳戶，黃女不疑有它，前往郵局匯款時，被行員發覺有異報警及時阻止黃女上當。

苗栗市1名黃姓女子數月前在LINE通訊軟體上，認識自稱在聯合國擔任骨科醫師的男子，雙方雖未曾謀面但相談甚歡，對方經常對黃女噓寒問暖，讓黃女誤認遇見真愛，對方見黃女入彀後便佯稱，因返台需要1筆資金作為當地醫生職位交接費用，向黃女商借18萬元，並要求臨櫃匯款到國外指定帳戶。

黃女不疑有它，前往苗栗市某郵局匯款，引來行員警覺報警，苗栗警分局南苗所長姜名旂、警員徐明彤，趕往找到黃女詢問款項用途，黃女才向警方坦承要匯往男友指定國外帳戶，經員警向黃女耐心解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並陳述需要大筆資金來周轉、交付運費、投資等等騙術要求民眾資助。

經警方勸說講解後，黃女始發覺受騙而停止匯款，成功攔阻詐騙，保住財產安全，黃女感謝警方及郵局行員及時阻止，讓其保住辛苦工作的存款，並對警方及行員頻頻道謝。

警方提醒民眾，民眾在面對網路交友訊息，應謹慎查證是否正當，如有任何疑惑皆可洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全，絕對不要輕易聽信指示去金融機構匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。