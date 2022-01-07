女星侯怡君去年5月宣布與愛情長跑20年的蕭大陸結婚，日前開心發文表示新年就收到期待已久的好消息，讓外界瘋猜是不是懷孕了?稍早，她也針對此事做出回應，表示好消息是「要搬新家」並非「懷孕」。

侯怡君3日在臉書發文寫下：「新年一開始就收到期待已久的好消息……真是令人開心極了！」立刻被外界瘋猜懷孕了，就連媒體都大肆報導，稍早，她發文感謝媒體及家人的關心與厚愛，也澄清所謂的好消息是「要搬新家」，並非做人成功，原本想低調不回應，沒想到短時間內收到眾多恭喜，因此才在此特別說明，更強調未來如果做人成功，一定會與大家分享喜訊。

侯怡君澄清好消息並非「做人成功」而是「搬新家」。（侯怡君的家 臉書）

此外更不忘隔空向酸民喊話：「別再罵我老蚌生珠，別再誤解我炒新聞刷存在感，拜託酸民給高齡婦人多些鼓勵，高齡者也想為台灣生育率做點貢獻」，對此，網友紛紛留言打氣：「加油，我們也是過來人，我家寶貝也是試管寶寶」、「恭喜搬新家，加油加油，祝妳早日做人成功」、「對自己要有信心，妳一定可以當媽媽」、「加油，你一定可以的，我也是42歲才生二寶」。

侯怡君曾透露幾年打了無數排卵針，歷經3次失敗，也曾自然懷孕，但因錄製過年節目太勞累小產，不過仍強調會為圓懷孕夢繼續努力，更透露目前「做人進度」，就是依舊努力在做試管寶寶中。