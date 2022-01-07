國民黨文傳會副主委鄭照新表示，綠營發動網路說顏清標和媒體「套招」，他稍早跟提問的菱傳媒總編通話，總編說有人爆料因此要查證，他和總編解釋不是針對菱傳媒，只是證明以菱傳媒的立場，不可能和顏家套招。（摘自鄭照新臉書）

中二立委補選後天投票，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標昨傳出因被爆母親墓地違建，氣到血壓飆高掛急診，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，綠營發動網路說顏清標和媒體「套招」，他稍早跟提問的菱傳媒總編通話，總編說有人爆料因此要查證，他和總編解釋不是針對菱傳媒，只是證明以菱傳媒的立場，不可能和顏家套招。

台中市民政局局長吳世瑋今說，他昨天接獲網路媒體菱傳媒詢問，顏清標母親的墳墓，是否符合殯葬條例，他當下沒有回應，然後致電議會副祕書長劉淑媚查證。

外傳顏清標得知此事氣到血壓飆高送醫，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，綠營竟然發動網路說顏家造假，稱標哥和媒體「套招」，標哥的個性是戰到底死在戰場上，最後關頭，上前線都來不及還給你裝病？而且菱傳媒在選戰中對顏家毫不手軟怎麼套招？難道提問也是假的嗎？

鄭照新批評，綠營網軍對顏家無限上綱，連過世者和其家人都不放過，執政黨老大蔡英文總統，卻是最大的祖墳違建耍賴者，到底是人心本善？還是人心本惡？只能相信鄉親的善良與純樸，對這樣鋪天蓋地的追殺與雙重標準心中的那把尺。

國民黨團總召費鴻泰痛批，民進黨為了選舉已經無所不用其極，甚至泯滅人性，要傾全國之力、黨政軍、在媒體的配合下，一天不只3餐，是5餐、7餐在搞顏家，並呼籲民進黨，不要到了選舉就沒有人性、造謠生事，把綠豆放大成西瓜。