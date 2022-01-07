嘉邑行善團創立「心橋志工團」，培訓首批46位中高齡志工，今志工團首發活動就是陪伴嘉義市長青園的老人家。（呂妍庭攝）

今心橋志工團來到長青園與老人家互動，嘉義市長黃敏惠等人也到場參與。（呂妍庭攝）

今心橋志工團來到長青園與老人家互動，嘉義市長黃敏惠、嘉邑行善團理事長徐文志等人也到場參與。（呂妍庭攝）

嘉邑行善團創立「心橋志工團」，宣告行善團未來不只是造橋，更是造心橋、鋪心路。（呂妍庭攝）

嘉邑行善團創立「心橋志工團」，宣告行善團未來不只是造橋，更是造心橋、鋪心路。（呂妍庭攝）

嘉邑行善團長期從事社會扶助、造橋鋪路，現除了硬體工程，也開始鋪心路、心橋，去年10月創立「心橋志工團」，已培訓首批46位中高齡志工，投入社區陪伴長者，今志工團首發活動就是陪伴嘉義市長青園的老人家，嘉邑行善團理事長徐文志說，行善團未來不只要造橋，更要讓心橋志工深入社區，讓人心得到更多溫暖與人際互動。

徐文志說，56年時間，嘉邑行善團投入造橋、鋪路、施棺和貧困的扶助，經過長久以來的運作，早已全台聞名，在本屆理監事協助下，行善團特地花了5周30多個小時培訓一批心橋志工投入社區，讓志工能夠從「造新橋」轉型成「造心橋」，讓行善團面對未來超高齡化社會，有更多的發展與可能性，同時也有助志工自己成長。

今心橋志工團來到長青園與老人家互動，嘉義市長黃敏惠、嘉義社區發展教育事務基金會董事長李錫津、嘉義基督教副院長周恬弘等人也到場參與，在心橋志工的熱情帶動下，現場氣氛十分熱絡，嘉邑行善團更加碼捐贈長青園日照中心血壓計、乾熱敷墊及電暖爐一批，期望幫助長者養成血壓量測習慣，預防心血管疾病。

黃敏惠表示，行善團不斷在提升，不只是造橋，更是造心橋，讓你我之間心靈有更多的溝通，心橋志工花了很多時間培訓，之後更要開心照顧我們的長輩，對於嘉義市身為幸福城市而言，是一個重要的環節，因為幸福來自每一個人無私地付出，感謝徐文志與李錫津等人共同推動心橋志工，在過年前更感受到寒冬送暖的溫馨。

李錫津表示，橋幫助我們跨越、消除障礙，透過心橋服務走入長輩的內心世界，把他們帶進有陽光、音樂及旋律的地方，就像今天的首發活動，溫暖每位長輩的心。