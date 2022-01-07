房貸壓力到底有多大？根據聯徵中心最新資料，10年來房貸暴增2.95兆元，平均個人房貸金額增加147.53萬元，每月負擔多6千元，不過，在房貸利率平均減少0.66個百分點的情況下，房貸人數反而從209.9萬人減少為206.7萬人，可見房價漲翻天，房貸壓力重，購屋人數因而減少。

根據聯徵中心資料顯示，2012年平均房貸負擔率（每月房貸支出/家庭月所得）為35.61%，到了去（2021）年來到36.90%，增加1.29個百分點=; 五大行庫房貸利率則從1.91%降至1.35%，減少0.66個百分點；房貸人數則從209.9萬人減少為206.7萬人，少了3.2萬人；不過，房貸總金額則從6.55兆元上升至9.5兆元，增加2.95石元；使得平均房貸金額從10年前的312.02萬元提高至459.56萬元，增加147.53萬元，增幅達47.28%。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，綜觀10年來房貸狀況，雖然利率減少0.66個百分點，可是負擔率增加1.29個百分點；影響所及，總金額和個人平均房貸金額大增超過4成，貸款人數也減少了3.2萬人，顯見在高房價時代，民眾咬緊牙根背負貸款已成趨勢，房貸利率雖然從1.91%降至1.35%，可是平均房貸金額從312萬元增加到459萬元，若以20年房貸試算，每月負擔房貸從1萬5651元增加至2萬1881元，每月增加6230元。

徐佳馨也表示，從房貸負擔率增加，到房貸人數減少、房貸金額增加可以看出，現在購屋雖然利率較10年前低，但房貸壓力大，低利效應在高房價壓力下顯得無力，對於購屋人而言，買房可謂不可不承受之重，加上政府對房貸限制，應該也是房貸人數減少的重要原因。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡也表示，如無意外，今（2022）年將是升息的一年，對於自用買方來說，購屋已經不容易，如果升息將讓負擔雪上加霜，建議如行有餘力可以多還本金，降低負擔，並且在購屋前妥善規劃財務，遵守自備款3成，每月房貸不超過家庭月收入3成的33原則，才不至於因為買房壓垮生活品質。