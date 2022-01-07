連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠內需消費動能復甦，2021年12月合併營收續創新高，帶動第四季及全年營收同步改寫新高。展望後市，面臨營運成本墊高、疫情再度升溫的雙重壓力挑戰，揚秦除加強防疫工作嚴陣以待外，各品牌亦將加速數位轉型，以迎戰新常態。

揚秦公布2021年12月自結合併營收1.53億元，月增9.23％、年增達17.12％，連2月改寫新高。帶動第四季合併營收4.27億元，季增達15.13％、年增8.54％，累計去年合併營收15.61億元、年增5.47％，同步改寫歷史新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，去年雖受新冠肺炎本土疫情升溫衝擊，擔當營運主力的「麥味登」近半年禁止內用、加盟創業市場亦受阻，但憑藉著疫情升溫前的穩健發展，以及開放內用後的快速復甦，使全年營收仍能突破疫情逆風、逆勢成長創高。

卓靖倫指出，隨著本土疫情趨緩，營收自去年9月起觸底反彈，10月餐飲業在放寬內用禁令後逐漸緩步復甦，揚秦旗下各品牌第四季營運均恢復正常表現，「麥味登」早午餐門市內用人潮再度出現滿座盛景，來客量與客單價亦有提升。

同時，隨著天氣轉冷，揚秦旗下台式炸雞品牌「炸雞大獅」進入銷售旺季，配合節慶商機拉抬買氣，雙品牌第四季營收皆開出紅盤。截至目前，「麥味登」全台總店數865家，「炸雞大獅」海內外店數共63家。

展望2022年，面對原物料價格漲勢未歇、持續墊高食材及營運成本，而Omicron變種病毒已進逼社區，掙扎求生的餐飲業仍面臨疫情與通膨的雙重壓力考驗。面對未知疫情發展，卓靖倫表示，各門市將加強防疫工作嚴陣以待，各品牌也將加速數位轉型，以迎戰新常態。