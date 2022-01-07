反聖嬰寒冬發威，廣越(4438)去年12月營收14.87億創歷年12月新猷，月成長11.60%、年成長190.70%、累計全年營收130.09億，年成長6.77%。展望今年，法人看好廣越首季營收，將拿下史上最旺第一季紀錄。

廣越吳總經理表示，自10月初迄今，越南各廠已分階段陸續復工，11月工廠復工率達85%左右、12月工廠復工率更達95%左右，惟受到國際各主要港口塞港及空運機場延誤出口因素影響，故仍有部分成品出貨遞延至2022年1月，所幸12月營收相較前一年同期仍有接近2倍成長，使2021年Q4淡季成為史上首度旺季模式，11月及12月皆爆量出貨，2022年第一季訂單也將轉為旺季。

法人表示，紡織成衣全球主要供應鏈越南斷鏈3~4個月，全球各知名品牌庫存水位降至新低。反聖嬰現象發威，全球寒冬氣候再現、北美冷到連洛杉磯都下雪，太浩湖積雪破50年紀錄、寒冷空氣在北美以及歐洲陸續報到，加碼助攻羽絨衣大廠廣越營收持續上揚，第四季業績明顯由淡轉旺，連2個月業績皆呈現年增翻2倍，法人市場普遍看好廣越2022年Q1可望擺脫傳統淡季，成為史上最旺第一季。