鈞興-KY(4571)2021年12月營收2.07億元，年減23.22％，主要進入傳統淡季，加上塞港等因素影響，2021年全年營收27.37億元，年成長32.51％，連續兩年改寫歷史新高。今年越南新廠也將正式量產出貨，機器人齒輪、諧波減速器貢獻增加，法人估計今年營收有望年增15％到20％。

2021年美國房屋交易景氣、居家裝修需求提升，電動工具、園林工具出貨暢旺，2021年全鋼傘齒產品年成長達50.19％，高精密度的齒輪研磨及諧波減速器產品分別年增145.84％及215.11％，帶動珠海廠產能滿載。

鈞興-KY去年持續拓展工業機器人及諧波減速器等高階應用市場領域，目前已成功開發超過20個系列、約200餘款諧波減速器，產品覆蓋智慧製造相關產業應用延伸，目前已有多家大陸工業機器人訂單，持續提升市場滲透率。

該公司珠海廠月產能5500～6000萬元人民幣，現在已達滿載狀況，公司考量到供應鏈生產基地重組，且大客戶也往越南設廠，鈞興也在越南設廠，但因越南疫情影響，今年開始量產，以支應主要客戶持續成長的訂單。機器人齒輪在印度受疫情干擾下客戶尋求其他的供應商，今年也將持續成長，而諧波減速機已打入匯川等客戶，也將有機會帶來新成長動能。