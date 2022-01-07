25歲香港女星黃紫恩（本名：黃芷欣）原本是網紅，2020年加入TVB節目《#後生仔傾吓偈》成為其中一位主持人，隔年正式與TVB簽約成為旗下藝人，並將藝名改為黃紫恩，她與曾志偉力挺的新一代波神黃婧靈（波波）等人都被視為女神接班人，黃紫恩近日在IG分享美照，可見穿著連身短裙的她正面迎向鏡頭坐下，私密部位沒遮露出一片黑影，引來網友問：「又想被人檢舉？」

黃紫恩就讀於香港理工大學設計系，近年她從網紅正式出道成藝人，事業一帆風順，去年被安排在《愛·回家之開心速遞》中客串一角，除了節目《 #後生仔傾吓偈》外，她後來又接下兒童節目《Think Big天地》、談話節目《姊妹淘》主持群之一。

據港媒報導，黃紫恩曾透露自己談過兩次戀愛，目前是名花有主有男友的身分，但仍不介意多交些新朋友，她身材苗條、臉蛋甜美，還有一雙纖細長腿，去年參與演出電視劇《青年心城之撐起青春》，劇中演出家境清貧的大學生，多次打工面試卻遇到黑心公司，導致情緒崩潰，這段劇情播出後引發諸多討論，劇組人員和觀眾都覺得她表現佳、演技好，讚她是女星林夏薇接班人。

黃紫恩後來受訪時表示，要感謝拍攝時劇組營造出相當好的氣氛，才讓她一鏡OK，導演曾提醒她若拍哭戲通常只有一次機會，所以對於自己能順利達標感到很幸運，也謝謝前輩的教導。平時常在IG分享美照的她，昨曬出自己穿細肩帶藍白格短裙的美照，第一張她手遮重要部位看似正常，第二、三張手移開後就大洩黑底，引來網友狂問是否走光，但也有人覺得若是這麼明顯的走光仍決定上傳，代表黃紫恩當時應該做好許多防護措施，應該穿了底褲。