台中市府擴大營造工地春安勞動檢查，未符規定者已裁罰並限期改善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府擴大營造工地春安勞動檢查，未符規定者已裁罰並限期改善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

歲末年終將至，守護勞工權益，台中市政府勞工局長張大春7日率隊前往「大立光電股份有限公司台中工業區第三廠房(LP3)新建工程」及「台中市南屯區寶文段出租住宅新建統包工程」，進行春安勞動檢查，現場查獲施工架開口未設置護欄、鋼筋散放於施工架上及高差1.5公尺以上的作業場所未設置上下設備等9項缺失，共裁處81萬元罰鍰、11處停工，並限期改善。

勞工局長張大春表示，勞動部即日起至2月15日啟動春安勞動檢查，市府配合中央實施春安計畫，同步擴大營造工地勞動檢查，加強宣傳營造業落實各項防災機制，期望雇主加強職業安全衛生管理水準，使職業災害發生率降低，保障勞工安全與健康。

勞工局強調，事業單位應加強營造工地職業安全管理，許多事業單位為達工程進度而常在過年前加緊趕工，稍有不慎即可能造成災害。

張大春指出，市長盧秀燕關心勞工在春節前工作安全，呼籲雇主應加強工安管理，並遵守職業安全衛生法令相關規定，讓每位勞工朋友都能平安工作，確保勞動權益。

營造工地事業單位應落實教育訓練、危害告知，發揮協議組織功能，確實施作護欄、護蓋、安全網等防護設備，要求勞工正確使用安全帽、安全帶等防護具，避免發生職業災害，絕勿因趕工而忽視勞工安全。