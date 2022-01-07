南港輪胎榮譽董事長林學圃驟然辭世後，南港總經理暨董事詹彩雲7日也以個人健康因素為由宣布請辭。其中總座職缺將由董事長郭林諒暫代。

根據南港的年報資料，詹彩雲高商畢業，據傳她早年曾在國稅局工作，後來獲得林學圃賞識延攬，擔任南港總經理多年，並以詮曄投資公司法人代表身份擔任南港董事。

南港主管表示，由於詹彩雲已80多歲，考量個人健康因素，決定請辭總經理及董事，其中總座職缺將由董事長郭林諒暫代。在此之前，南港去年11月也通過高層人事異動，郭林諒剛接替前董事長張昌平，成為南港新董座。

郭林諒原為南港輪胎製造部副總，對於公司的輪胎本業相當熟悉，南港連串的高層人事調整，宣誓公司強化本業經營的決心，也有助公司走向年輕化。

隨林學圃驟逝，南港與泰豐龐大的土地資產處置成為外界關注焦點，據了解，南港未來將以林學圃遺孀賴秋貴為核心，搭配林學圃生前友人輔佐，組成南港集團決策中心。

至於公司輪胎本業等營運面，則由郭林諒領軍，交由專業經理人經營治理。

南港輪胎這幾年因為蘊釀超過十年的世界明珠舊廠開發案啟動，以及成功奪下泰豐輪胎經營權，氣勢正旺，不過上述主要都和土地資產開發有關。

至於在輪胎本業方面，受到美國商務部去年終判針對台、韓、泰、越的汽車輪胎進口祭出反傾銷稅，其中南港輪胎由於被課稅率最高，本身又以美國為主要出口市場，首當其衝，營運面臨不小的考驗。

南港最新表示，公司在取得律師團隊與當地協商後，將重新出貨美國市場，有利後續營運逐步回溫；另外南港也全力投入新世代產品研發，為不斷轉型的車用市場提供多樣化選擇，並持續搶攻電動車後勤市場，已陸續開發出兩款電動車胎產品，希望能穩定提升公司未來營運表現。